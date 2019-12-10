المحتجون في العراق لن يدخلوا المنطقة الخضراء

شهدت ساحة التحرير في بغداد تظاهرة كبيرة، وسط انتشار أمني كبير ونقاط تفتيش على مداخل ومخارج العاصمة العراقية، وعلى عموم مناطق بغداد

وشدد المحتجون على عدم نيتهم على اقتحام المنطقة الخضراء حتى وإن فتحت الطريق أمامهم بالتزامن مع تحذيرات السفارة الأمريكية لرعاياها من الخروج من منازلهم اليوم. فيما اكدت اللجنة المنظمة للمظاهرات على سلمية المظاهرات مع تأييدها لأي تحشيد ضد نظام المحاصصة الطائفي.

لاتتركو محافظاتكم .

فهناك مؤامرة كبيرة ..لإنهاء الثورة

وان ذهبتم آلى بغداد ف لا تدخلو المنطقه الخضراء .فهناك مكيدة

قلبي على وطني pic.twitter.com/GEERP28KzV — Metham Shanon (@MethamShanon) December 10, 2019

وقال رئيس أركان الجيش العراقي، إن القوات الأمنية موجودة لحماية المتظاهرين حتى تحقيق مطالبهم المشروعة،

وكثفت قوات الأمن من تواجدها قرب المنطقة الخضراء في العاصمة، والتي تضم المقار الحكومية والسفارات والبعثات الأجنبية، في ظل دعوات لاقتحام المنطقة.