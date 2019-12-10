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المحتجون في العراق لن يدخلوا المنطقة الخضراء

منشور 10 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 10:23
القوات الأمنية موجودة لحماية المتظاهرين
القوات الأمنية موجودة لحماية المتظاهرين

شهدت ساحة التحرير في بغداد تظاهرة كبيرة، وسط انتشار أمني كبير ونقاط تفتيش على مداخل ومخارج العاصمة العراقية، وعلى عموم مناطق بغداد

وشدد المحتجون على عدم نيتهم على اقتحام المنطقة الخضراء حتى وإن فتحت الطريق أمامهم بالتزامن مع تحذيرات السفارة الأمريكية لرعاياها من الخروج من منازلهم اليوم. فيما اكدت اللجنة المنظمة للمظاهرات على سلمية المظاهرات مع تأييدها لأي تحشيد ضد نظام المحاصصة الطائفي.

وقال رئيس أركان الجيش العراقي، إن القوات الأمنية موجودة لحماية المتظاهرين حتى تحقيق مطالبهم المشروعة،

وكثفت قوات الأمن من تواجدها قرب المنطقة الخضراء في العاصمة، والتي تضم المقار الحكومية والسفارات والبعثات الأجنبية، في ظل دعوات لاقتحام المنطقة.

 


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