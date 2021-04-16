المخابرات السودانية تنفي زيارة وفد أمني لكيان الاحتلال الإسرائيلي

أكد جهاز المخابرات العامة السوداني، الخميس، عدم صحة الأخبار المتداولة حول اعتزام وفد أمني من بلادها بإجراء زيارة لكيان الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز ونشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال البيان: ” لا صحة للأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حول زيارة وفد أمني إلى “إسرائيل”، ولم نصدر توجيهات بذلك”.

وأوضح أن “ما يتم تداوله في الوسائط الإعلامية عار من الصحة ويفتقر للمصداقية”.

ودعا البيان، إلى “تحري الدقة والمصداقية عند نشر وتداول مثل هذه الأخبار لتجنب نشر الشائعات وإصدار معلومات غير صحيحة وأحداث غير حقيقة”.

وتناولت وسائل إعلام غربية وإسرائيلية خلال اليومين الماضيين، أنباء حول زيارة وفد أمني سوداني إلى إسرائيل خلال الأيام القادمة.

وذكرت قناة ” اي 24 نيوز” الإسرائيلية، أن السودان “سيرسل أول بعثة رسمية إلى إسرائيل بهدف تثبيت العلاقات الثنائية بين البلدين”، مشيرة إلى أنها “ستضم مسؤولين امنيين واستخباراتيين” دون مزيد من التفاصيل.

والخميس استنكر مجلس الدفاع والأمن بالسودان ما تناولته الوسائط الإعلامية من أخبار حول الزيارة، مشيرا إلى “عدم دقة المعلومات” بهذا الشأن.

وفي 23 أكتوبر/تشرين أول 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع كيان الاحتلال، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

كما أجاز مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون يجيز إلغاء قانون “مقاطعة إسرائيل” القائم منذ عام 1958. (الأناضول)