السعودية: المخدرات المضبوطة من لبنان "كافية لإغراق الوطن العربي"

ضبطت السعودية أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش المهربة من لبنان خلال الـ 6 سنوات الماضية.

أكّد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري أنّ كميات المخدّرات التي يتمّ إحباط تهريبها من لبنان باتجاه المملكة العربية السعودية "كافية لإغراق الوطن العربي".

وكتب البخاري عبر حسابه على "تويتر": "الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها".

وكان البخاري كتب في تغريدة سابقة أنّ "إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها لبنان من قبل مُهربي المخدرات بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الـ 6 سنوات الماضية".

الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس #السعودية وحدها.#الحرب_على_المخدرات — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) April 25, 2021

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها، اعتبارا من يوم الأحد، بسبب استغلالها في تهريب مواد مخدرة إلى المملكة.

بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها #لبنان من قبل مُهربي المخدرات أكثر من 600 مليون حبة مخدرة و مئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية.#السعودية #الحرب_على_المخدرات — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) April 25, 2021

فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، عقد اجتماع غدا الإثنين، لاستعراض الملابسات التي رافقت قرار السعودية بمنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى أراضي المملكة، والإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة تداعيات القرار.

وتستورد السعودية أكثر من 50 ألف طن من المحاصيل الزراعية سنويا من لبنان، وفق تصريح سابق لرئيس تجمع المزارعين والفلاحين في لبنان إبراهيم ترشيشي.