المدعي العام التركي يطلب بنقل محاكمة 26 متهما باغتيال خاشقجي إلى السعودية

طلب المدعي العام التركي، بنقل محاكمة 26 متهما في قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، إلى السعودية، ووقف محاكمتهم غيابيا.

ويقضي الطلب بضرورة مطالبة وزارة العدل بإبداء رأيها في نقل المحاكمة إلى السعودية، بحق المتهمين باغتيال خاشقجي ، يوم 2 أكتوبر 2018، في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وفي لائحة الاتهام المكونة من 117 صفحة والتي أعدها مكتب المدعي العام في اسطنبول، تم توجيه تهم منفصلة إلى أحمد بن محمد العسيري، وسعود القحطاني، المكلفين بتنفيذ جريمة قتل خاشقجي، وإعطائهما التعليمات اللازمة للمتهمين الآخرين.

وأعدت لائحة اتهام ثانية من قبل مكتب المدعي العام في إسطنبول، ضد 6 سعوديين فارين من العدالة على صلة بقتل خاشقجي. ووافقت المحكمة على لائحة الاتهام التي طالبت بعقوبات مشددة مدى الحياة بحق 2 من المتهمين والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لأربعة منهم. وبذلك أصبح عدد المتهمين في القضية 26.