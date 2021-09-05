المدينة المنورة.. فيديو لمتحرش بالنساء يثير جدلا

أظهر مقطع فيديو لتحرش بسيدة في أحد المرافق العامة بالمدينة المنورة بالسعوديه.

وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، ما تسبب بجدل واسع.

وعبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من سلوك المتحرش، والذين طالبوا باعتقاله وإنزال أقصى العقوبات بحقه، واعتبر البعض أن عقوبة التحرش في السعودية لا تزال غير رادعة بشكل كافٍ.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أبدى المتحرش سلوكيات وتفوه بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة.

من جهتها، تمكنت شرطة المدينة المنورة، السبت، من القبض على المتحرش، وتمت إحالته للنيابة العامة.

وبحسب السلطات، فإن المتهم مواطن سعودي في العقد الثالث من عمره.