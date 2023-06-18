المذيعة اللبنانية جويل تثير الجدل: "الله خلقنا بلا هدوم" .. فيديو

وجهت المذيعة اللبنانية جويل مردينيان، سهام النقد للذين ينتقدون الملابس المثيرة التي تظهر بها، معتبرة أن الجسد المكشوف ليس مقياسا للإيمان، وقالت في تصريحات مثيرة للجدل: "الله خلقنا بلا هدوم".

وفي حديثها على برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين على قناة "الجديد"، كشفت مردينيان عن سبب ابتعادها عن الإعلام اللبناني وعن التحديات التي واجهتها في رحلتها لتحقيق نجاح ملهم يحفز كل شخص طموح يكافح لتحقيق أحلامه، وتحدثت أيضًا عن مواجهتها لانتقادات بعض الأشخاص وصمودها في وجه الصعاب الحياتية الصعبة.

وانتقدت جويل مردينيان طريقة تقييم الآخرين بناءً على ملابسهم، معتبرة أن الله لن يحاسبها على ملابسها المكشوفة، فقالت: "أنا مؤمنة أن ربنا يحاسبني على نيتي وتصرفاتي، ليس على مظهري الخارجي، يمكنني أن أكون ملتزمة تمامًا في ثياب محتشمة، ولكن إذا كانت نواياي وتصرفاتي غير حسنة، فلا أعتقد أن الله سيكون معي، وأعلم أن هناك الكثير من الأشخاص سينتقدونني، ولكن الملابس ليست مقياسًا للإيمان".

تعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية مشهورة، حيث اشتهرت بتقديم برنامجها الخاص "جويل" على قناة "إم بي سي"، كما كانت تعمل سفيرة لإحدى الماركات الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت جويل بإنتاج خط مكياج خاص بها تحت اسمها الشخصي "Joelle".

