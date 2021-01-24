المذيع الكويتي محمد المؤمن يعلن الارتداد عن الاسلام واعتناق المسيحية (فيديو)

ردد المؤمن في مقطع تم تداوله على نطاق واسع، مصطلح الثالوث (باسم الأب والابن وروح القدس)، مضيفا عبارة ”نحن أبناء عيسى ابن مريم“.
أعلن المذيع الكويتي محمد المؤمن، حفيد المذيع حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، أنه اعتنق الديانة المسيحية.
المذيع الكويتي #محمد_المؤمن يعلن اعتناقه الديانة المسيحية.. «باسم الرب والابن والروح القدس» | #أوّل_نيوز pic.twitter.com/qQTojXxUoD— #أوّل نيوز (@Awwalkwt) January 24, 2021
وظهر المؤمن في مقطع فيديو مرتديا الصليب، ومرفقا الفيديو بعبارة: ”تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت“.
وردد المؤمن في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، مصطلح الثالوث (باسم الأب والابن وروح القدس)، مضيفا عبارة ”نحن أبناء عيسى ابن مريم“.
#محمد_المومن— المحامية دانة الرشيد (@lawyerdana) January 24, 2021
الدين حالة روحانية أساسية ايا كان دينك او معتقدك ومن وجهة نظري يتحتم علينا ان نتعمق بهذه التجربة والاطلاع على ديننا حتى نفهم معتقدنا ومعتقداتهم وتقبل الاختلاف
فتغيير الدين قرار صعب
واتمنى ان يكون الاخ قد فهم الاسلام الذي تركه وفهم المسيحية التي اعتنقها
الله يهديه
وشكل اعتناق المؤمن المسيحية صدمة لدى شريحة واسعة من النشطاء في الكويت، وزملاء دراسة وأصدقاء مقربين منه أشادوا به وبأخلاقه وأشاروا إلى ما اعتبره ”تغيرا واضحا عليه في الآونة الأخيرة“.
#محمد_المومن— حآمِـدُ آلَصِـهِہبّآن 🇰🇼 (@7amd__22) January 24, 2021
الاعلام محمد انسان خلووق محترام. لا احد يعلم شنو الضرووف الي يمر فيها فعليكم بالدعاء.......فرق بين الصورتين
اللهم اهدي من ظل من عبادك للطريق المستقيم
اللهم انر قلوبهم بحبك وحب نبيك وحبك صحابة نبيك يارب العالمين pic.twitter.com/YFYlchkTut
واحتل وسم #محمد_المؤمن، الصدارة عبر ”تويتر“ بعد تداول المقطع عبر الحسابات الإخبارية المحلية، مثيرا ردود فعل مختلفة بعضها هاجم المؤمن، والبعض أبدى التعاطف معه.
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