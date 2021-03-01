المرأة السعودية تنضم الى القوات المسلحة

بات في مقدور المرأة السعودية الانضمام الى القوات المسلحة ، وذلك في اطار جهود ولي العهد محمد بن سلمان لتحديث المملكة وفقا للخطة التي أعلن عنها في عام 2019.

وقالت صحيفة "عرب نيوز" السعودية ووكالة بلومبيرج الأمريكية، إنه يمكن للمرأة السعودية أن تلعب دورا عسكريا في الجيش والقوات الجوية والبحرية والقوات الصاروخية والخدمات الطبية المسلحة. بالإضافة إلى قدرتها على الانضمام برتبة جندية أو رقيبة أو عريفة.

شروط انضمام السعوديات الى القوات المسلحة

وأوضحت "عرب نيوز" أنه لتكون النساء السعوديات مؤهلات للتسجيل، يجب أن تتراوح أعمارهن بين 21 و40 عاما، وأن تخلو ملفاتهن من أي إدانات جنائية. فضلا عن عدم زواجهن من غير سعودي، وأن تحصلن على تعليم ثانوي على الأقل. وقد تم فتح الوظائف بشكل تدريجي أمام نساء المملكة.

وكانت السعودية قد أعلنت عن خطة السماح للنساء بالانضمام إلى الجيش لأول مرة في عام 2019، وهو نفس العام الذي قالت فيه المملكة إنها ستسمح للمرأة بمغادرة البلاد دون إذن من أقاربها.

المرأة السعودية تندمج مع المجتمع

مناصب للنساء في السعودية

يشار إلى أن وزير العدل عين في العام الماضي 100 امرأة في منصب كاتب عدل، وفي يناير الماضي قال مسؤول حكومي إن السعودية ستبدأ في تعيين قاضيات المحاكم "قريباً". كما سمحت السعودية في عام 2018 للمرأة بقيادة السيارة.

المزيد من الطوح للسعوديات

ويتواصل سعي المملكة لتحقيق المزيد في طموح لا يتوقف ضمن رؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بنسبة 30%، إضافةً إلى تبوئها مناصب سياسية، فضلًا عن مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى والمجال الأمني، وتوليها المناصب العليا في قطاع التعليم، وترشيح نفسها لعضوية رئاسة البلدية، وهنا نجد أن تمكين المرأة السعودية ودعم قدراتها بالتأهيل وإتاحة الفرص جعلها شريكًا حقيقيًا فاعلًا في بناء الوطن والتنمية.

المزيد من الطوح للسعوديات



عام تمكين المرأة السعودية

ويوصف عام 2017 م بأنه "عام تمكين المرأة السعودية" إلا أن عام 2018 م قد زاد عليه بتمكينها في أمور مستجدة منها قيادة المركبة، وتبعها إقرار قانون التحرش الذي يؤكد حرص ومتابعة القيادة على المحافظة عليها كقيمة معيارية إنسانية، وقرار ممارسة الرياضة للفتيات بالمدارس والسماح للأسر بدخول مباريات كرة القدم، وكذلك السماح للسعوديات بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، ومنح تراخيص قيادة الطائرات للمرة الأولى في تاريخ المملكة، ثم زاد عام 2019 عليهما بأن تبوأت المرأة السعودية لأول مرة منصب "سفير" في صورة مشرقة لقدرات وكفاءة السعوديات في كل مجال، ونجد القاسم المشترك الأبرز في كل ذلك التطور الوثّاب الواثق في خطى النجاح والتميز ثمرة لقرارات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وثمرة مهندس الرؤية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويتواصل سعي المملكة لتحقيق المزيد في طموح لا يتوقف ضمن رؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بنسبة 30%، إضافةً إلى تبوئها مناصب سياسية، فضلًا عن مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى والمجال الأمني، وتوليها المناصب العليا في قطاع التعليم، وترشيح نفسها لعضوية رئاسة البلدية، وهنا نجد أن تمكين المرأة السعودية ودعم قدراتها بالتأهيل وإتاحة الفرص جعلها شريكًا حقيقيًا فاعلًا في بناء الوطن والتنمية.