المرشد الإيراني يزج ابنة شقيقته في السجن

اعتقلت المخابرات الايرانية فريدة مراد خاني، ابنة شقيقة المرشد الأعلى علي خامنئي، على خلفية إشادتها بفرح ديبا، أرملة شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي، بحسب ما ذكرته منظمة حقوقية ووسائل اعلام.

وقالت منظمة هرانا الحقوقية أن فريدة "الناشطة ومديرة حملة دعم السجناء في إيران.. جرى اعتقالها من قبل عملاء وزارة المخابرات في طهران الخميس الماضي، عندما كانت في طريقها إلى منزلها".

واضافت المنظمة ان أن "قوات الأمن قامت بتفتيش منزلها وصادرت بعض متعلقاتها الشخصية".

واكد شقيقها محمود مراد خاني نبأ الاعتقال لمحطة "إيران إنترناشونال" التلفزيونية ومقرها لندن.

وأعرب عن قلقه حيال شقيقته التي "لا أخبار عنها" سوى أنها في سجن إيفين شديد الحراسة شمالي طهران والذي تديره وزارة الاستخبارات والحرس الثوري.

فريدة مراد خاني ابنة شقيقة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

ومن جانبه ايضا، ذكر ابنها محمود مراد خاني المقيم في فرنسا لموقع إيران إنترناشيونال" أنه "جرى نقلها إلى سجن ايفين"، مضيفا ان اعتقالها جاء "بسبب إلقاء قصيدة تمدح فيها السيدة فرح بهلوي (زوجة شاه إيران الذي أطاحته الثورة الإسلامية العام 1979) بمناسبة الذكرى السنوية لعيد ميلادها".

وأقيم حفل عيد ميلاد فرح بهلوي في تشرين اول/اكتوبر الماضي عبر شبكة الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقامت فريدة مراد خاني بإلقاء قصيدة خاطبت فيها أرملة الشاه التي كانت تعرف في عهد زوجها بالشهبانو بـ"الملكة العزيزة" ودعتها للعودة إلى البلاد لقيادة "نهضة" الثقافة الإيرانية.

ولم يعلق المسؤولون في إيران بعد على سبب الاعتقال والتهم الموجهة ضد الناشطة الحقوقية.

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

ومرادخاني هي ابنة بدري شقيقة خامنئي (82 عاما) التي اختلفت مع عائلتها في الثمانينات وهربت إلى العراق في ذروة الحرب مع إيران، لتنضم إلى زوجها رجل الدين المنشق علي طهراني.

وخامنئي له ثلاثة أشقاء وأخت واحدة، كما أن لديه ثلاث أخوات غير شقيقات.

ويعد هادي خامنئي شقيق علي خامنئي من أشد المنتقدين للنظام الحاكم في إيران.

وتحكم السلطات الإيرانية قبضتها الأمنية على البلاد، حيث تعد حرية التعبير والصحافة من بين الحريات الأدنى مستوى على المستوى العالمي، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي، وانتشار هائل للفساد.