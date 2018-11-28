المرشد الايراني يدعو الى تعزيز البحرية

عضو من قوات الحرس الثوري الإيراني يطلق الشعارات خلال تدريبات عسكية في مضيق هرمز

دعا المرشد الأعلى في طهران الأربعاء إلى تعزيز البحرية الإيرانية لردع أي هجوم معاد، مشيدا في الوقت نفسه بوضع غواصتين ومدمرة جديدة في الخدمة.

وقال آية الله علي خامنئي لدى استقباله قادة القوات البحرية الإيرانية، كما ذكر موقعه الرسمي على الإنترنت، "زيدوا من قدراتكم (العسكرية) وقوة الرد لديكم، بقدر ما تستطيعون، حتى لا يجرؤ أعداء إيران على تهديد هذه الأمة العظيمة".

وجاء في رسالة على موقع خامنئي الرسمي، ومرفقة بصورة عن اللقاء، أن إيران "لا ترغب بشن حرب ضد أحد، لكنها في نفس الوقت تسعي كل السعي لزيادة جهوزيتها وقوتها لإدخال الرعب وتسريب الرهبة الي نفوس أعدائها".

وأضاف الموقع أن خامنئي أشار إلى "انتشار واسع للأعداء ومنافسي الجمهورية الإسلامية"، وأشاد بإطلاق غواصتين ومدمرة في المياه الإيرانية قريبا واصفا ذلك بأنه "بشارة بالتطور الإيراني المتزايد".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) أن وزير الدفاع أمير حاتمي أعلن الأربعاء أن غواصتين ستدخلان الخدمة الخميس، كما ستنضم المدمرة إلى القوات البحرية السبت.

وإيران التي ترى في الولايات المتحدة عدوها الأول، تعتبر نفسها الحارس التاريخي للخليج، ودائما ما تندد بالحضور الكثيف للقوات الجوية-البحرية الأميركية في هذه المياه الاستراتيجية.