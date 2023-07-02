المرصد السوري: قتلى وجرحى إيرانيون في الغارات الاسرائيلية على حمص

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ريف حمص وسط سوريا، أسفرت عن مقتل وإصابة 5 أفراد من القوات الإيرانية.

وقال المرصد، إن صوت الإنفجارات هز قرية النجمة الواقعة على أطراف حمص الشمالية الشرقية، بعد استهداف مواقع ومستودعات للذخيرة تابعة لقوات حزب الله اللبناني.

وأشار المرصد، الذي يتخذ من العاصمة لندن مقرا له، في بيان صحفي إلى أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت قاعدة الدفاع الجوي s200 في قرية القدموس بريف طرطوس بعدة صواريخ، وعلى الرغم من تصدي الدفاعات الجوية للغارات، إلا أنها لم تتمكن من صدها بنجاح.

وأفاد المرصد بأن الهجمات أسفرت عن تدمير الموقع في القرية واندلاع النيران فيه، وأن خمسة من قوات الحرس الثوري الإيراني قتلوا وأصيبوا في الهجوم، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقًا للمرصد، تم تسجيل 19 هجومًا إسرائيليًا على الأراضي السورية خلال عام 2023، 15 منها جوية وأربعة برية، مما أسفر عن إصابة وتدمير نحو 42 هدفًا، بما في ذلك مستودعات الأسلحة والذخائر ومقار ومراكز وآليات. وتسببت هذه الهجمات في مقتل 49 عسكريًا وإصابة 42 آخرين بجروح متفاوتة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية العربية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن العدو الإسرائيلي نفذ هجومًا جويًا في حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين من فجر اليوم (الأحد) عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص”.

وأضاف المصدر أن “وسائل دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات”.

