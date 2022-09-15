المستشار الألماني يغضب أمريكا

كشفت صحيفة ألمانية، النقاب عن غضب أمريكي من بيان المستشار الألماني أولاف شولتز ، رفض فيه تزويد أوكرانيا بأنواع معينة من المعدات.

وجاء في المنشور: "لقد انتهى الصبر الأمريكي: لفترة طويلة، كانت برلين تختبئ وراء رواية شحنات الأسلحة على قدم المساواة مع الولايات المتحدة".

ويشير المقال إلى أنه في نظر إدارة جو بايدن، فإن مسار شولتز غير الحاسم ليس مجرد اختلاف في الأسلوب، والآن تتساءل واشنطن عن الولاء الأساسي للمستشار الألماني لكييف.

يعتقد الصحفيون أن ألمانيا وافقت على نقل أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا فقط تحت ضغط من الولايات المتحدة، ومن ثم راجمات اللهب.

قال المستشار الألماني في وقت سابق إن السلطات الألمانية لن تزود أوكرانيا بعربات المشاة القتالية والدبابات، لأن الولايات المتحدة لا تفعل ذلك أيضًا.