المسلحون يتوعدون جنود الاحتلال.. جنين تشيع جثماني الشهيدين "السعدي" و"ابو عطية" 

توعد مسلحون فلسطينيون، اليوم الخميس، خلال عملية تشييع جثماني شهيدي مخيم جنين، بالرد على اقتحامات القوات الاسرائيلية لمحافظة جنين، وأن جنود جيش الاحتلال سيكونون هدفا لرصاص المقاومة.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن جرائم الاحتلال "تنذر بانفجار شامل سيكون أقوى بأساً"، بينما حذر رئيس الوزراء محمد اشتية، من التداعيات الخطيرة لجريمة الاحتلال الإسرائيلي في جنين وبيت لحم.

وشيعت جماهير فلسطينية غفيرة، جثماني الشهيدين يزيد نضال سعد الدين السعدي (27 عاما) وسند محمد خليل أبو عطية من مخيم جنين الى مثواهما الاخير.

وانطلقت الجنازة من امام مشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي ثم توجهوا لمنزل عائلتي الشهيدين في مدينة ومخيم جنين، وبعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانيهما، انطلقت مواكب التشييع نحو مقابر الشهداء في مدينة ومخيم جنين.

وردد المشاركون الهتافات الوطنية المنددة بالاحتلال وسياساته والداعية لاستمرار المقاومة وتصعيدها.

واكد مسلحون خلال عملية التشييع "ان جميع فصائل المقاومة موحدة في الميدان لصد الاحتلال وان مدينة جنين ومخيمها وبلداتها وحدة واحدة في خندق المقاومة وسيتصدون لكل محاولات الاحتلال التي تهدف الى تركيع المقاومة في جنين".

وتوعد المقاومون قوات الاحتلال "بان جنودهم سيكونون هدف لرصاص كل المقاومين في محافظة جنين وان سلاح المقاومة سيكون جاهزا للرد على اي محاولات من قبل الاحتلال لدخول اي منطقة من مناطق جنين وفي اي لحظة".

حماس: انفجار شامل

من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن جرائم الاحتلال المتواصلة "تنذر بانفجار شامل سيكون أقوى بأساً".

وأضافت في بيان: بأن "التصعيد بالتصعيد، وعهد الشهداء سنواصل المقاومة حتى زوال الاحتلال".

وقالت حماس: "نزف شهداء شعبنا الأبطال، الذين ارتقوا صباح اليوم، في الضفة الغربية، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى، ونبارك عملية الطعن البطولية في بيت لحم، واستبسال أبطالنا في التصدّي لقوات الاحتلال في مخيم جنين".

وأكدت "أنّ الردّ على هذه الجريمة الصهيونية النكراء هو تصعيد المقاومة والمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه، وليعلم هذا العدو المتغطرس أنّ دماء أبناء شعبنا ليست رخيصة، وإنَّ حماس على عهد الشهداء، ستواصل طريق المقاومة، ومقارعة الاحتلال، وحماية أبناء شعبنا، مهما كانت التضحيات".

وشددت حماس على "أنّ جرائم الاحتلال المتواصلة تنذر بانفجار شامل، سيكون أقوى بأسًا وأشدّ إيلامًا، ينخرط فيه أبناء شعبنا في كلّ ربوع أرضنا المحتلة، هذا وعد الأحرار، وقد تحرَّكت قاطرة التحرير بسواعد الثوّار الأبطال، ولن تعود إلى الوراء".

وقالت: "إنَّنا ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، شهر الجهاد والشهادة، والانتصارات المؤزرة، نشدّ على أيادي أبطالنا المنتفضين في كلّ المدن والمخيمات، وفي القلب منها القدس، ونؤكّد استمرار التصدّي للاحتلال ومستوطنيه بكلّ الوسائل المتاحة حتى التحرير والعودة".

السلطة الفلسطينية تحذر

وحذر رئيس الوزراء محمد اشتية، من التداعيات الخطيرة لجريمة الاحتلال الإسرائيلي في جنين وبيت لحم، والتي اسفرت عن استشهاد ثلاثة شبان وإصابة العشرات بجروح، والسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وما يشكله ذلك من انتهاك لحرمة المسجد واستفزاز لمشاعر المسلمين عشية استقبالهم لشهر رمضان الفضيل.

واعتبر رئيس الوزراء الجريمة الإسرائيلية، فصلا جديدا يضاف إلى فصول الجرائم الإسرائيلية المرتكمة ضد أبناء شعبنا، يشارك فيها المستوطنون بإيعاز مباشر من رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي سمح للمستوطنين باستخدام السلاح لقتل المواطنين، الأمر الذي ينطوي على خطورة كبيرة، تستدعي تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية لأبناء شعبنا ووقف ماكينة القتل من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين .

وكانت قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، اليوم الخميس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، ما ادى الى استشهاد مواطنين وأصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص.