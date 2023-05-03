المسيرات الروسية تشن هجمات جماعية لتدمير بقايا الدفاع الجوي الأوكراني

قال مصدر مطلع، إن القوات الروسية تستخدم تكتيك الهجمات الجماعية الانتحارية المركزة، عبر الطائرات المسيرة من طراز لانتسيت، لتدمير بقايا أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني طويلة المدى.

وأضاف المصدر، أن تلك التكيكات تساعد على ألحاق أضرار كبيرة بأنظمة الدفاع الجوي، خاصة وأنه يمكن استخدام ما يصل إلى عشرة مسيرات في هجوم واحد.

وأنظمة الصواريخ طويلة المدى المضادة للطائرات، المتبقية لدى الدفاع الجوي الأوكراني، من مثل: "إس-300 بي سي" و"إس-300بي"، والتي تشمل عددًا كبيرًا من المركبات مثل قاذفات الصواريخ ومواقع القيادة والرادارات وغيرها من المعدات.

وأشار المصدر، إلى أن ذخيرة "لانسيت" التي توصف بالقاتلة، تمكنت خلال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، من تدمير ما يقرب من نصف مدافع الهاوتزر ذات الدفع الذاتي والمقطورة الأجنبية

وتحمل الطائرات بدون طيار من نوع "لانسيت"، رؤوسًا حربية تزن 3 أو 5 كيلوغرامات وفقًا لنوع الهدف المراد ضربه، وهي ذخيرة تم تصنيعها بواسطة شركة "زالا آيرو"، لتكون قادرة على إصابة الأهداف على بعد عشرات الكيلومترات.