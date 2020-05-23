المشتبه به في إطلاق نار بقاعدة للبحرية في تكساس أمريكي سوري المولد

قال مسؤولون اتحاديون اليوم الجمعة إن المشتبه به الذي قتل في موقع إطلاق نار “مرتبط بالإرهاب” في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في تكساس أمس هو آدم عليم السهلي وعمره 20 عاما وهو أمريكي سوري المولد.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إن المسلح فتح النار صباح أمس على قاعدة كوربس كريستي مما أسفر عن إصابة أحد البحارة عضو قوات أمن القاعدة دون مقتل أحد سوى المهاجم.

وأكد مسؤول من مكتب التحقيقات الاتحادي اسم وسن المشتبه به لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني. ولم تصدر تفاصيل أخرى عن المشتبه به بعد.

وقال مسؤول أمريكي في إنفاذ القانون مطلع على التحقيق إن السهلي مواطن سوري يحمل الجنسية الأمريكية.

وقالت ليا جريفز من مكتب التحقيقات الاتحادي أمس الخميس إن الحادث يتم التعامل معه على أنه “مرتبط بالإرهاب” لكن التفاصيل الرسمية حول ملابسات الهجوم ظلت ضئيلة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن متحدثة باسم القاعدة قولها إن رجلا في سيارة اقترب من إحدى البوابات وبدأ بإطلاق النار على حارس أصيب بجروح لكنه تمكن من تفعيل حاجز يمنع الدخول نهائيا. وقالت المتحدثة للصحيفة إن أفراد القاعدة ردوا بإطلاق النار وتم تحييد المسلح. (رويترز)