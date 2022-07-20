المعارضة الايرانية تستعد لمؤتمرها بمشاركة مئات الشخصيات السياسية العالمية

تستعد المعارضة الايرانية ممثلة بمجاهدي خلق لعقد مؤتمرها السنوي يوم السبت 23 يوليو / تموز بمشاركة مئات الشخصيات السياسية والامنية الداعمة لموقفها ضد النظام الايراني

وقالت مصادر في مجاهدي خلق لـ البوابة ان المؤتمر الذي يحمل عنوان "القمة العالمية لإيران الحرة 2022 - أشرف 3، ألبانيا.. إيران على شفا التغيير، مفتاح المقاومة إلى النصر" ياتي دعماً للانتفاضات والاحتجاجات والإضرابات في جميع أنحاء إيران

وقالت المصادر ان المؤتمر سيحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حاسم، وفرض المزيد من العقوبات ضد سياسة احتجاز الرهائن من قبل النظام في طهران ، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتصنيع الأسلحة النووية

شخصيات عالمية مهمة في مؤتمر المعارضة الايرانية

واشارت المصادر لـ البوابة ان عدد الحضور سيزيد عن 1000 شخصية سياسية، بما في ذلك مئات المشرعين من ست قارات في أشرف 3 مباشرة أو متصل عبر الإنترنت ، كما اكدت مشاركة ما لا يقل عن 35 من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب من الحزبين الأمريكيين، (الديمقراطي والجمهوري) وعشرات الرؤساء السابقين ورؤساء الوزراء السابقين، وعشرات من كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين، واثنين من القادة السابقين في الناتو، وعدد كبير من الوزراء السابقين من أوروبا والولايات المتحدة.

وستنضم عدة آلاف من وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI / MEK) من جميع محافظات إيران يوم السبت 23 يوليو / تموز 2022 إلى "القمة العالمية لإيران الحرة 2022: إيران على شفا التغيير، مفتاح المقاومة إلى النصر"، عبر الإنترنت بحسب منظمي القمة.

وستعقد القمة التي تستمر يومين في أشرف 3، موطن عدة آلاف من أعضاء مجاهدي خلق في ألبانيا، يومي 23 و 24 يوليو.

ودعمًا للمقاومة الإيرانية، ستحث القمة العالمية لإيران الحرة 2022 الولايات المتحدة وأوروبا على التخلي عن أي تنازلات للنظام الايراني الحاكم ، واعتماد سياسة حاسمة، وتحديداً فرض عقوبات أكبر في مواجهة سياسة احتجاز الرهائن والابتزاز التي يتبعها النظام



وتتضمن بعض ميزات القمة 2022 ما يلي:

• بث رسائل وأنشطة وفيديوهات لآلاف من وحدات المقاومة من داخل إيران.

• الحضور المیداني‌ في‌ أشرف 3 أو عبر الإنترنت من قبل الإيرانيين وأكثر من 1000 من كبار الشخصيات السياسية، بما في ذلك مئات المشرعين من ست قارات ؛

• مع تصريحات:

- ما لا يقل عن 35 من أعضاء مجلس الشيوخ وعضو مجلس النواب الأمريكي من الحزبين.

- العشرات من الرؤساء ورؤساء الوزراء السابقين.

- العشرات من كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين، وقائدان سابقان في الناتو،

- العديد من الوزراء السابقين من أوروبا وأمريكا

• تجمع آلاف الإيرانيين في برلين بشكل متزامن مع القمة ومرتبط بها

وشهدت المدن الإيرانية، في الأشهر الأخيرة، مظاهرات متواصلة مناهضة للنظام مع تنامي أنشطة وحدات المقاومة في مختلف أنحاء إيران بشكل ملحوظ من حيث التنوع والنطاق.

وفي خطوة يائسة في 16 تموز (يوليو)، فرض نظام الملالي عقوبات على 61 من أعضاء مجلس النواب والشخصيات والمسؤولين الأمريكيين من الحزبين لدعم المقاومة الإيرانية، وكثير منهم يخاطب قمة هذا العام.

قائمة جزئية بالشخصيات المشاركة في القمة العالمية لإيران الحرة 2022: