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المعارضة السورية مُندهشة لتصالح بعض الدول مع الأسد

المعارضة السورية مُندهشة لتصالح بعض الدول مع الأسد
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