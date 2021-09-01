المعارضة الفنزويلية ستشارك في الانتخابات المقبلة

في فنزويلا، نظم ممثلو المعارضة مؤتمرًا صحفيًا، أبرزهم زعيم حزب "الحركة الديمقراطية" هنري راموس ألوب، وزعيم حزب "العدالة أولا"(PJ) توماس غوانيبا.

وأشار المعارضون في مؤتمرهم إلى “الوضع الصعب” الذي تمر به فنزويلا، وقالوا “من هنا نبلغ المجتمع الدولي أننا سنشارك في الانتخابات المحلية، وانتخابات المناطق التي ستجرى في شهر نوفمبر القادم".

وذهب المعارضون إلى القول بأن "تلك الانتخابات لن تكون عادلة ولا تقليدية”، لافتين أنها “ستشكل عائقًا أمام تطلعات التغيير التي يطالب بها المواطنون".

ومن المنتظر كذلك أن يشارك بتلك الانتخابات حزب “الإرادة الشعبية” الذي ينتمي إليه كل من غوايدو، وليوبولدو لوبيز الذي هرب من فنزويلا سرًا للعاصمة الإسبانية، مدريد في 25 أكتوبر/تشرين أول 2020.

بدوره رحب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بقرار المشاركة بالانتخابات الذي اتخذته المعارضة، وذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها الثلاثاء.

وقال مادورو في تصريحاته “أريد تصفيقًا لإعلان أحزاب المعارضة اعتزامها المشاركة في الانتخابات، لأن هذه اللفتة السياسية تستحق التصفيق والتقدير”.

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن تستضيف المكسيك خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول الجاري محادثات بين الحكومة الفنزويلية، والمعارضة، برعاية نرويجية.

وعقدت الحكومة والمعارضة آخر جولة مفاوضات في بربادوس بالمحيط الأطلسي، عام 2019 بوساطة النرويج أيضاً، وفشلا في تحقيق تقدُّم.

وتشهد فنزويلا، توترا منذ 23 يناير/كانون ثان 2019، إثر إعلان، خوان غوايدو، “أحقيته” بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ”غوايدو”، رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

وفي المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس مادورو، الذي أدى في 10 يناير 2019، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وشددت الولايات المتحدة العقوبات ضد حكومة مادورو، ما فرض ضغوطاً هائلة عليها.