المعارضة تطرح خطة من 10 نقاط لمستقبل ايران

طرحت المعارضة الايرانية "مجاهدي خلق" خطة من 10 نقاط لتحديد مستقبل ايران ، في خضم الصراع الكبير الدائر حاليا اثر الثورة الشعبية التي دخلت يومها ال، 202 على التوالي
وقالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية ان الخطة تقوم على 10 نقاط حددتها بـ :
- لا لولاية الفقيه. نعم لحكم الشعب في جمهورية تعددية بأصوات حرة للشعب.
- حرية التعبير وحرية الأحزاب وحرية التجمع وحرية الصحافة وحریة الفضاء السيبراني.
- تفكيك قوات الحرس، وقوة القدس ، وقوة الباسيج، ووزارة المخابرات، ومجلس الثورة الثقافية، وجميع الدوريات والمؤسسات القمعية في المدن والقرى وفي المدارس والجامعات والدوائر والمصانع.
- ضمان الحريات والحقوق الفردية والاجتماعية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- حلّ أجهزة الرقابة وتفتيش المعتقدات
- الفصل بين الدين والحكومة وحرية الأديان والمذاهب.
- المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية
- استقلال السلطة القضائية ونظام قضاء مستقل
- الحكم الذاتي ورفع الاضطهاد المزدوج عن القوميات والإثنیات الإيرانية
- العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف والأعمال والتجارة
- حماية وإحیاء البيئة التی تدمرت في حکم الملالي.
- إيران غير نووية خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتحقيق السلام والتعايش والتعاون الاقليمي والدولي.
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