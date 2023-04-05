المعارضة تطرح خطة من 10 نقاط لمستقبل ايران

طرحت المعارضة الايرانية "مجاهدي خلق" خطة من 10 نقاط لتحديد مستقبل ايران ، في خضم الصراع الكبير الدائر حاليا اثر الثورة الشعبية التي دخلت يومها ال، 202 على التوالي

وقالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية ان الخطة تقوم على 10 نقاط حددتها بـ :