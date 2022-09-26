المعلمون يدعون للاضراب وزخم المظاهرات يتوسع في ايران

10 ايام من التظاهرات ضد النظام الايراني احتجاجا على تصفية الفتاة الكردية مهسا أميني اسفرت عن مقتل 41 شخصا فيما تؤكد المعارضة الايرانية في تصريحات للبوابة ان الضحايا تجاوزا الـ 180 شخصا واعتقال اكثر من الف اخرين

وخرجت مدن قرب الحدود مع كردستان العراق عن السيطرة الامر الذي دفع قوات الحرس الثوري الايراني العاجزة عن معالجة الازمة الى قصف مناطق كردستان العراق، بحجة ما وصفته بالتحريض على التظاهر والتمرد ضد ولاية الفقيه

التطورات الاخيرة في الثورة الايرانية الجديدة خاءت من المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين، حيث دعا المعلمين والتلاميذ إلى الامتناع عن الذهاب إلى المدارس يومي الاثنين والأربعاء، بعد اقدام القوات الايرانية على تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية واعتقال التلاميذ والمحتجين في الشوارع"، بحسب ما نقلت شبكة إيرن إنترناشيونال.

ووفق المعارضة الايرانية فقد اكدت للبوابة اندلاع مظاهرات في 146 مدينة وبلدة مع زخم متزايد باستمرار في شوارع إيران، واستناداً إلى الأرقام الصادرة عن مجاهدي خلق "آلة القمع أودت بحیاة 180 شخصًا من المتظاهرین منذ بداية الانتفاضة، وتم التعرف على 42 شخصًا بینهم، ويقدّر أن 8000 متظاهر تم اعتقالهم بید قوات القمع".

وسخرت المعارضة من محاولات النظام الايراني تسيير مظاهرات مؤيده له وقالت "لم یحضرها سوی مجموعات صغيرة". وأعلنت " مجهولین" أنها اخترقت موقع البرلمان الإيراني ومحكمة التفتیش العليا علی الإنترنت، وصادرت أرقام الهواتف والبيانات الأخرى لجميع أعضاء مجلس النظام.