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المعلم: حقنا في الجولان ثابت.. وسنحرر الأراضي السورية المحتلة

المعلم: حقنا في الجولان ثابت.. وسنحرر الأراضي السورية المحتلة
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