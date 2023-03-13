المغرب.. الديوان الملكي يرفض انتقادات المعارضة بشأن العلاقة مع اسرائيل

هاجم الديوان الملكي المغربي الاثنين، حزب العدالة والتنمية الاسلامي بعد اتهامه وزارة الخارجية بالانحياز لاسرائيل.

وكان الحزب الذي يتزعمه رئيس اللرزاء السابق عبد الاله بن كيران، هاجم في بيان وزير الخارجية ناصر بوريطة بسبب ما قال انها مواقف يبدو فيها وكأنه يدافع عن اسرائيل في لقاءات إفريقية وأوروبية جرت مؤخرا.

واشار البيان الى ان مواقف بوريطة تأتي فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي "عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين".

وفي بيانه، وصف الديوان الملكي موقف حزب العدالة والتنمية بانه ينطوي على تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة في ما يتعلق بالعلاقة مع اسرائيل، "وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة".

واذ اكد بيان الديوان ان السياسة الخارجية للمغرب هي بحكم الدستور من اختصاص الملك محمد السادس، فقد شدد على ان موقف المملكة من القضية الفلسطينية "لا رجعة فيه".

ولاحقا الاثنين، طلب ابن كيران في بيان من أعضاء ومسؤولي حزبه عدم التعليق على بيان الديوان، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب "لتدارس الموضوع".

وابرم المغرب اتفاقا لتطبيع العلاقات مع اسرائيل عام 2020، في اطار "اتفاقات ابراهام" التي دعمتها الولايات المتحدة وانضمت اليها دول عربية اخرى.

وشهدت العلاقات بين المغرب واسرائيل عقب توقيع الاتفاق تعاونا وثيقا ومتسارعا في العديد من المجالات، سواء العسكرية والأمنية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية.