المغرب.. تعليق اضراب المحامين بعد "توافق" مع الحكومة حول الضريبة

اعلن محامو المغرب الأربعاء، تعليق اضراب عام بدأوه الاثنين، وذلك بعد التوصل الى "توافق" مع الحكومة بخصوص ضريبة جديدة جرى فرضها عليهم.

وقالت جمعية هيئات المحامين المغربية في بيان اعقب لقاء ممثليها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، انه تقرر وقف الاضراب بعد التوصل الى "توافق" بخصوص الملف الضريبي.

واضاف البيان ان التعليق جاء "في انتظار ما ستسفر عنه اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج مزمع عقدها غدا الخميس”.

واوضح انه جرى التوافق مع الحكومة على “خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم إلى 100 درهم (30 ـ 10 دولارات)".

وتابع البيان ان هذه المبالغ ستسدد "وفق الطريقة التي يختارها المحامون، سواء بشكل مسبق، أو بأدائها في الشهر الموالي للسنة المقبلة”. مشيرا الى انه جرى التوافق كذلك على اعفاء المحامين الجدد من الضرائب، لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

والزم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، المحامي دفع ضريبة لدى صندوق المحكمة تراوح بين 300 و500 درهم (30 و50 دولارا) عن كل ملف قضائي.