المغرب تمنع صلاة عيد الاضحى والبحرين تقتصرها على 30 شخص

مجددا، فرضت جائحة كورونا نفسها على طقوس عيد الاضحى واتخذت دولا عربية بعض الاحتياطات المصاحبة لهذه المناسبة، تحاشيا لاصابة المزيد من المواطنين بالفايروس نتيجة التجمعات.

المغرب

وقد قرر المغرب حظر إقامة صلاة عيد الأضحى، "يحل يوم الأربعاء المقبل في هذا البلد وليس الثلاثاء خلافا لغالبية الدول الاسلامية" نتيجة استحالة توفير شروط التباعد الاجتماعي

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأنه ”تقرر في ظروف التدابير الاحترازية من عدوى الوباء عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء في المصليات أو المساجد؛ نظرًا للتوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظرًا لصعوبة توفير شروط التباعد“.

وقالت الوزارة إن ”المساجد مفتوحة للصلوات الخمس وصلاة الجمعة، فإن هذا الإجراء بخصوص صلاة العيد يتعلق بسُنة يجوز القيام بها داخل المنازل“، مبرزة أن ”هذا الإجراء إنما يرجى منه ما هو مقدم شرعا من حفظ صحة الأبدان“.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 2571 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و14 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 9418.

البحرين

من جهتها أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية، اقتصار إقامة صلاة عيد الأضحى بجامع الفاتح فقط، لعدد محدود من المصلين لا يتجاوز 30 مصليا يتم تحديدهم بدعوات شخصية وذلك بناءا على التوصيات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس “كورونا”.

وأوضحت أن صلوات الفروض خلال يوم وقفة عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك الثلاثة ستكون في القاعات الداخلية للمساجد فقط

مصر

وكانت مصر قد اعلنت على لسان الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية، أن صلاة العيد ستكون في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، وعلى المصلين ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد.

وقال للقناة المصرية الأولى، إن "المصلي عليه أن يخرج من منزله متوضئا، خاصة وأن دورات المياه ما زالت مغلقة، وفتح المسجد سيكون قبل صلاة العيد بـ10 دقائق، ولذلك على المواطن أن يخرج من منزله مبكرا، حتى لا يحدث تزاحم أمام المسجد".

وأكد ضرورة "عدم اصطحاب الأطفال في الصلاة، وعلى الجميع أن يلتزم بهذه الإجراءات من أجل أن تبقى المساجد مفتوحة".