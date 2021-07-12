3 دول عربية تؤجل عيد الاضحى 24 ساعة

خالف 3 دول عربية توقيت الاحتفال بعيد الاضحى المبارك ، واعلنت ان اول ايام هذه المناسبة الدينية ستكون يوم 21 وليس 20 كما اعلنت المملكة العربية السعودية مع 17 دولة اخرى.

3 دول عربية تؤجل عيد الاضحى

واعلنت المغرب، وموريتانيا، وجزر القمر انها بدأت الإثنين، أول أيام شهر ذي الحجة، ومنذ الجمعة قررت السعودية، و16 دولة عربية أن الثلاثاء 20 تموز/ يوليو، هو أول أيام عيد الأضحى، بينما أكدت موريتانيا والمغرب وجزر القمر، حلوله في اليوم التالي، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية.

غالبية الدول العربية: العيد يوم 20 الجاري

وقالت المحكمة العليا السعودية، في بيان أن الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة للعام 1442هـ، (11 يوليو 2021) والوقوف بعرفة في 9 ذي الحجة (19 يوليو) بالتالي فان اول ايام عيد الاضحى في اليوم الذي يليه وتوافق كلا من المجلس العلمي الفقهي في وزارة أوقاف السوري ومجمع الفقه الإسلامي في السودان، كما ايد ذلك مفتي مصر، شوقي علام، ونظيره الأردني، عبد الكريم الخصاونة، والفلسطيني، محمد حسين، والتونسي عثمان بطيخ كذلك

سلطنة عمان، وديوان الوقف السني بالعراق، ودار الفتوى في لبنان، ودار الإفتاء الليبية، ووزارة الشؤون الدينية بالجزائر، وقطر، والإمارات، والكويت، واليمن، والبحرين بحسب بيانات رسمية لتلك البلدان

وللسنة الثانية على التوالي فان مئات الالاف لن يؤدو فريضة الحج بسبب جائحة كورونا ولكن هناك 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين في السعودية يمثلون 150 دولة الفريضة الأعظم لدى المسلمين