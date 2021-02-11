المغرب يتسلم 4 ملايين جرعة من لقاح أسترا زينيكا

كان المغرب تسلم مليوني جرعة الشهر الماضي من لقاح أسترا زينيكا و500 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية.

قالت مصادر بوزارة الصحة المغربية إن المغرب سيتسلم دفعة ثانية تتألف من أربعة ملايين جرعة من لقاح أسترا زينيكا للوقاية من فيروس كورونا الخميس بعد أن بدأ تنفيذ أول حملة للتطعيم في أفريقيا قبل أسبوعين.

ومن المتوقع وصول الشحنة القادمة من الهند إلى مطار الدار البيضاء بعد ظهر يوم الخميس.

وقال سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية بوزارة الصحة "هذه الدفعة الجديدة ستتيح استمرار حملة التطعيم الوطنية في المغرب باطراد".

وكان المغرب تسلم مليوني جرعة الشهر الماضي من لقاح أسترا زينيكا و500 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية.

وحتى يوم الأربعاء بلغ عدد من تم تطعيمهم في المغرب 746116 شخصا وبلغت الإصابات 476689 والوفيات 8436.

وقد طلب المغرب من اللقاحات ما يكفي 33 مليون شخص ويهدف لتطعيم 80 في المئة من سكانه.



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