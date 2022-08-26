المغرب يستدعي سفيره في تونس احتجاجا على استقبالها زعيم البوليساريو

استدعى المغرب سفيره لدى تونس الجمعية، على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي الذي يشارك في قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا (تيكاد 8) المنعقدة في تونس.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان انها استدعت السفير حسن طارق لـ"التشاور فوراً"، وعلّقت المشاركة في المنتدى بعد استقبال سعيّد لغالي في تونس.بعد استقبالها زعيم الجبهة التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية.

واوضح البيان أن "السلطات التونسية اتخذت أخيراً خطوات ومواقف سلبية عديدة إزاء المملكة المغربية ومصالحها العليا"، وأن "المقاربة التونسية في إطار مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية أكدت هذا الموقع العدائي بشكل سافر".

وأضاف أن الدولة التونسية "قررت خلافاً لموقف اليابان، وانتهاكاً لعمليات التحضير والقواعد المعمول بها دعوة كيان انفصالي بطريقة أحادية الجانب".

وتابع: "فإن استقبال الرئيس التونسي لزعيم الميليشيا الانفصالية يمثّل عملاً خطيراً وغير مسبوق".

وعلى مدار أيام قبل المؤتمر شهدت الشوارع الرئيسية للعاصمة ومحيط قصر المؤتمرات الذي سيحتضن قمة رؤساء الدول والحكومات المشاركة في المؤتمر، حملات تنظيف وتهيئة واسعة.

الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل في المطار زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية في خطوة غير مسبوقة قد تؤدي لتدهور كبير في العلاقات بين #المغرب و #تونس pic.twitter.com/0tkaGMv5D9 — الخليل ولد اجدود khalil Jdoud (@KHjdoud) August 26, 2022

ونظمت حكومة اليابان قمة “تيكاد” في نسختها الأولى عام 1993 وشهدت باقي القمم مشاركة خمسة ‌أطراف منظمة وهي اليابان والأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتعتبر قمة “تيكاد” منتدى مفتوحا وشاملا يجمع كافة البلدان الإفريقية وشركاء التنمية، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية والبلدان المانحة والدول الآسيوية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، التي تعمل في مجال التنمية في إفريقيا.

ومنذ إطلاقها نظمت قمة “تيكاد” كل خمس سنوات إلى حد سنة 2013 حين تقرر أن تقام كل ثلاث سنوات بالتداول بين اليابان وأفريقيا. ومنذ عام 2016، يجري تنظيم القمة بالتناوب بين اليابان وأفريقيا.

وشهدت آخر قمة في يوكوهاما في 2019 مشاركة أكثر من 10000 مشارك، بما في ذلك 42 زعيما إفريقيا و53 دولة و108 رؤساء منظمات دولية وإقليمية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.