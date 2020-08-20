المغرب يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس، تسجيل 32 وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة بالبلاد.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بالوزارة معاد لمرابط، في تصريح صحفي حول حصيلة كورونا: "خلال آخر 24 ساعة، تم تسجيل 32 وفاة، رفعت إجمالي الوفيات إلى 775".

والثلاثاء، سجلت الوزارة أعلى حصيلة سابقة بلغت 31 وفاة.

وأضاف "لمرابط" أنه تم أيضا خلال آخر 24 ساعة تسجيل 1.325 إصابة رفعت إجمالي الإصابات إلى 47.638.

وأوضح أنه جرى كذلك تسجيل 1.230 حالة شفاء رفعت الإجمالي إلى 32.806.

وإجمالي الإصابات يشمل الوفيات وحالات التعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء الخميس، 22 مليونا و733 ألفا، توفي منهم قرابة 794 ألفا، وتعافى ما يزيد على 15 مليونا و410 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".

