المغرب يطلق أول رحلة جوية مباشرة باتجاه اسرائيل

أطلق المغرب، اليوم الأحد، أول خط جوي مباشر لرحلات الركاب بين الدار البيضاء، وتل أبيب في إسرائيل ، في إطار تعزيز علاقات التطبيع بين البلدين.

جاء ذلك بحسب تغريدة لنائب رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المملكة المغربية، إيال دافيد.

وقال دافيد إنه تم إعطاء الانطلاقة لأول رحلة للخطوط الملكية المغربية والتي ستربط الدار البيضاء بتل أبيب.

واضاف: "الشركة ستطلق أربع رحلات أسبوعية متواصلة في هذا الخط الجوي الجديد".

وبحسب إعلام محلي ، فإن هذه الرحلة تقل وفدا اقتصاديا ورجال أعمال .

يثلج الصدر أن أصادف إعلانا كبيرا على واجهة جدار بالدار البيضاء، لأول رحلة للخطوط الملكية المغربية باتجاه تل أبيب. أدعو من خلالها إخوتنا المغاربة لزيارة اسرائيل واكتشاف ثقافتها والوقوف على المكانة الكبيرة التي يحتلها المغرب والمغاربة في قلوب الإسرائيليين. pic.twitter.com/p4KNCH8eqt — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) March 9, 2022

ويسعى إطلاق هذا الخط إلى "تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة"، وفق ما أوضحت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان.

وكان مرتقبا افتتاحه أواخر العام الماضي لكنه تأخر بسبب إغلاق الحدود جراء جائحة كوفيد-19. ويشمل أربع رحلات في الأسبوع بحوالي 400 يورو.

وأشارت شركة الخطوط الجوية المغربية، إلى أن الخط الجديد "يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة بإسرائيل، التي تربطها علاقات قوية ومتينة مع بلدها الأصلي".

من جهته دعا مدير مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط دافيد غوفرين على "تويتر": "المغاربة لزيارة اسرائيل واكتشاف ثقافتها والوقوف على المكانة الكبيرة التي يحتلها المغرب والمغاربة في قلوب الإسرائيليين".

وأضاف معلقا على ملصق دعائي للرحلات نحو إسرائيل: "يثلج الصدر أن أصادف إعلانا كبيرا على واجهة جدار بالدار البيضاء، لأول رحلة للخطوط الملكية المغربية باتجاه تل أبيب".

وأطلقت شركة الخطوط الجوية الإسرائيلية من جانبها خطا مباشرا باتجاه مراكش أواخر يوليو، لكن الرحلات علقت بسبب إغلاق الحدود.