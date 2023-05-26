المغرب يعزز ترسانته العسكرية بصواريخ إسرائيلية

ذهبت المملكة المغربية الى ابعد مدى في تعزيز العلاقات مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بعد توقيع اتفاقية التطبيع الموقعة في 10 ديسمبر 2020 برعاية اميركية بعد ان اغرت الاخيرة الرباط بالاعتراف بمغربية الصحراء الغربية

ومنذ التوقيع اندفع المغرب لاقامة علاقات دبلوماسية وسياسية وامنية وتجسسية وعسكرية مع اسرائيل وتبادل الطرفان عدة زيارات سرية وعلنية قادها كبار قادة الامن بهدف تعميق هذه العلاقة

ومؤخرا اعلن موقع الدفاع العربي المعني بالشؤون الامنية والعسكرية عن قيام السلطات المغربية في تشغيل نظام الصواريخ متعدد السبطانات PULS (MLRS) من إنتاج شركة “إلبيت سيستمز” (Elbit Systems) الإسرائيلية والذي يستخدم الشاحنات العسكرية التشيكية TATRA 6X6 كمنصة حاملة بالاضافة الى استخدام العديد من منصات المركبات وفقًا لرغبات المستخدم.

وحسب المصدر فان ميزة PULS هي:

نظام أساسي مرن متوافق أيضًا مع منتجات محلية أو تابعة لجهات خارجية وأنظمة C4I وفقًا لرغبات المستخدم.

راجمات PULS المغربية مزودة بالدرونات الانتحارية SkyStriker بمدى 100 كم!

يحمل PULS نظام إطلاق ذاتيًا متقدمًا ،

يمكن لنظام PULS إطلاق أنواع مختلفة من الذخيرة على مسافات مختلفة من نفس الموقع.

يحتوي نظام الإطلاق متعدد الأغراض لنظام PULS على بودين ، كل منهما مصمم لنوع معين من الصواريخ.

PULS قادرة على إعاقة أهداف الخصم الإستراتيجية المختلفة بدقة وفعالية على جميع المسافات.

وتتهم دول الجوار وخاصة الجزائر السلطات المغربية بالاستقواء بالاسرائيليين في ادارة الخلاف بين الرباط والجزائر