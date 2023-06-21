المغرب يعيد فتح قنصليتيه في ليبيا

أعاد المغرب فتح قنصليتيه في طرابلس ومدينة بنغازي الليبية عقب إغلاق تام دام 8 سنوات بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وقرر المغرب في بيان أصدرته وزارة الخارجية أن المغرب قرر تعيين 23 قنصلا عاما جديدا في بلدان عديدة، من بينها دولة ليبيا.

وأشار البيان إلى إعادة فتح قنصليتين في ليبيا، في طرابلس وبنغازي، دون أن يورد تفاصيل بشأن فتح السفارة.

وأغلق المغرب القنصليتين التابعتين له في ليبيا والسفارة أيضا عقب هجوم تعرضت له الأخيرة في العام 2015 حيث تولت منذ ذلك الحين القنصلية العامة في تونس أمور الجالية المغربية في ليبيا.

ولفت موقع هيسبريس أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تسهيل الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين في دولة ليبيا مؤكدة أن معاناة المغاربة المقيمين في ليبيا قد شارفت على الانتهاء بعدما كان يتطلب حصولهم على الخدمات القنصلية الذهاب إلى تونس، الأمر الذي يزيد من أعبائهم المالية.

كما قال الموقع الإخباري أن المغرب وليبيا يعكفان لإيجاد صيغة من أجل إلغاء التأشيرة، حتى يكون التنقل سهلا لمواطني البلدين.