المغرب يعيد فتح 5 آلاف مسجد آخر جرى غلقها بسبب كورونا

قررت الرباط فرض حالة طوارئ صحية في 20 مارس الماضي، شملت إغلاق الفضاءات العمومية والتجمعات والمساجد لتفادي انتشار الفيروس.

قرر المغرب الثلاثاء مضاعفة عدد المساجد المفتوحة للصلاة في عموم البلاد من 5 إلى 10 آلاف مسجد، ابتداء من الجمعة المقبل.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اطلعت عليه الأناضول.

وفي 15 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الوزارة في بيان فتح 5 آلاف مسجد من إجمالي 51 ألف مسجد بعد إغلاقها منذ 16 مارس/آذار الماضي؛ ضمن إجراءات منع تفشي كورونا.

وذكر البيان أن "المغرب قرر رفع عدد المساجد المفتوحة إلى 10 آلاف، وإقامة صلاة الجمعة فيها، إضافة إلى الصلوات الخمس".

وأكدت الوزارة ضرورة "اعتماد نفس الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة في المساجد التي سبق فتحها للصلوات الخمس".

وشددت على أنها "ستقوم بما يلزم لإنجاح العملية ومتابعتها بتنسيق مع السلطات المختصة"، مشيرة أن فتحها سيراعي تطور الوضعية الوبائية على الصعيدين الوطني والمحلي.

ونهاية الشهر الماضي، طالب عشرات الدعاة والشخصيات العلمية والمدنية بالمغرب، السلطات بإعادة فتح بقية المساجد المغلقة بسبب الجائحة.

جاء ذلك في نداء مجتمعي لـ"توسيع فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة"، وقعته 158 شخصية، أبرزهم أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

واستنكر الموقعون "استمرار إغلاق جل المساجد وتعليق صلاة الجمعة".

ويوجد في المغرب 51 ألف مسجد، حسب تصريحات سابقة لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، الذي قال في سبتمبر/أيلول، إنه "يتعذر حاليا إقامة صلاة الجمعة في المساجد".

وقررت الرباط فرض حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس الماضي، شملت إغلاق الفضاءات العمومية والتجمعات والمساجد لتفادي انتشار الفيروس.

وفي يونيو/حزيران، تم إقرار إجراءات للتخفيف من الحجر الصحي، شملت فتح مؤسسات حكومية وعدد من المساجد بمختلف أقاليم المملكة.‎

وسجل المغرب حتى مساء الإثنين، 153 ألفا و761 إصابة بفيروس كورونا، بينها 2.636 وفاة، و129 ألف و498 حالة شفاء.‎

