المغرب يفتح المساجد المغلقة مع بدء تخفيف قيود كورونا

أعلنت الحكومة المغربية تخفيف القيود الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا ابتداء من يوم الثلاثاء.

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعطى توجيهاته السامية بأن يبدأ الفتح التدريجي للمساجد المغلقة بسبب كورونا.

وأوضح التوفيق، في جوابه عن سؤال حول "استمرار إغلاق المساجد"، أن "عملية فتح المساجد المغلقة ستجري بالآليات المتفق عليها مع السلطات الصحية والإدارية للبلاد".

وأصدرت وزارة الأوقاف المغربية بيانا بالعملية، مشددة على أنه "سيعلن لاحقا عن جدولة عملية الفتح".

أوضحت الوزارة في البيان، أنها "تؤكد بهذه المناسبة على أن أداء الصلوات وصلاة الجمعة في جميع المساجد سيظل مطابقا للاحترازات الضرورية لتفادي العدوى بالجائحة ولا سيما احترام التباعد وارتداء الكمامات".

وأضافت: "على المصلين والمصليات المجيء إلى المساجد على وضوء، لأن بيوت الوضوء ستظل مغلقة".

وأعلنت الحكومة المغربية الاثنين تخفيف القيود الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا ابتداء من يوم الثلاثاء أول يونيو حزيران، وذلك عن طريق السماح بإقامة تجمعات وأنشطة وفق شروط وضوابط محددة.

وقالت الحكومة إن ذلك يأتي "أخذا بعين الاعتبار النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بفيروس كورونا والتقدم المحرز في عملية التلقيح".

وأضاف بيان الحكومة المغربية أنها "قررت السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخصا والسماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد".

كما حددت أن تكون الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام 75 في المئة، وقررت افتتاح "المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية".

وقررت أيضا السماح لقاعات الحفلات والأفراح بمعاودة العمل في حدود 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 فرد، والسماح بارتياد الشواطئ مع ضرورة احترام التباعد الاجتماعي، وكذلك فتح المسابح العامة في حدود 50 في المئة من طاقتها.

وسجل المغرب حتى حدود يوم الاثنين 519216 إصابة بفيروس كورونا و9147 وفاة.

