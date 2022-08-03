المغرب يلغي مسابقة لشرب البيرة بعد جدل وانتقاد

الغت السلطات المغربية مهرجان "تذوق البيرة" الذي كان من مزمع تنظيمه بمدينة الدار البيضاء، في أكتوبر الجاري، بعد جدل وانتقاد شعبي واسع

وقالت وسائل اعلام مغربية ان غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب، سحبت كل المنشورات والإعلانات المتعلقة بالنسخة الأولى من مهرجان "أكتوبر فيست"، وأوقفت بيع تذاكر الخاصة بالحدث عبر الموقع المخصص لذلك.

وأثار المهرجان جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب، ما أدى لانتشار عريضة تطالب بالتراجع عن تنظيمه، كما اثار غضب كبير لدى مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر البعض أن تنظيم هذا الحفل في المغرب هو ضرب في القيم والمبادئ، وانتشر هاشتاغ (وسم) #لا_لمهرجان_البيرة بين رواد مواقع التواصل، مستنكرين خلاله السماح بتنظيم المهرجان، ومطالبين بإلغائه.