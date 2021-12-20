المغرب يمنع احتفالات رأس السنة ومحاموه يحتجون على "جواز التلقيح"

قررت السلطات المغربية الإثنين، منع جميع احتفالات رأس السنة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، فيما نظم محامون وقفات احتجاجية في عدد من مدن البلاد، رفضا لاشتراط الحصول على "جواز التلقيح" من أجل دخول المحاكم.

وقالت الحكومة المغربية في بيان إنها "قررت اتخاذ عدة تدابير ليلة الـ31 ديسمبر (كانون الأول) 2021 إلى فاتح (الأول من) يناير (كانون الثاني) 2022، تشمل منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية".

وأوضحت أن الإجراءات تنص أيضا على "منع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة".

وكذلك "إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة 23:30 (22:30ت.غ)، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من منتصف الليل إلى الساعة 06 (05:00 ت.غ)"، وفق البيان.

وحذرت الحكومة من أن خطر تفشي الوباء ما زال قائما، ما يستدعي التقيد الصارم من جميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من السلطات الصحية.

"جواز التلقيح"

الى ذلك، نظم محامون مغاربة الإثنين، وقفات احتجاجية في عدد من مدن البلاد، رفضا لاشتراط الحصول على "جواز التلقيح" من أجل دخول المحاكم.

وشهدت مدن الرباط والدار البيضاء ومكناس (شمال)، تجمع لمحامين أمام عدة محاكم رافعين شعارات احتجاجية ضد القرار، بحسب مقاطع فيديو بثها المحامون بمنصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر المحامون أن قرار فرض "جواز التلقيح" (وثيقة تثبت تلقي اللقاح) يعد تقييدا غير مبرر لحرياتهم، ويتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقي اللقاح المضاد لكورونا.

ورفع المحامون المحتجون شعارات تطالب بالتراجع عن فرض "جواز التلقيح" كشرط لدخول المحاكم.

وصباح الإثنين، أعلنت نقابة المحامين في مدينة أغادير (وسط) "مقاطعة كافة الجلسات بمختلف المحاكم التي تعمل النقابة في نطاقها"، حسب بيان للنقابة اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان، إن النقابة فوجئت "بالمنع الذي طال الزميلات والزملاء من دخول بعض المحاكم، والمطالبة على أبوابها بتوفر جواز التلقيح"، حيث يعد تقييدا مرفوضا على كل الأحوال. ودعت النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم رفضا لهذا القرار.

وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ الإثنين ويشترط إبراز "جواز التلقيح" لدخول المحاكم في عموم المملكة.

وجواز التلقيح أو الجواز الصحي، وثيقة تمنح في المغرب لكل من تلقى جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وفي 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى "جواز التلقيح" شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.

وحتى الإثنين، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في المغرب نحو 953 الفا منها حاولي 15 الف وفاة. وبدأت البلاد في 28 يناير الماضي، حملة تطعيم وصل عدد المستفيدين منها حتى الإثنين إلى 24 مليون و501 ألف شخص من أصل نحو 36 مليونا.