المقاومة الفلسطينية تستهدف الطائرات الاسرائيلية بصواريخ "سام"

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، النقاب عن اطلاق المقاومة الفلسطينية صاروخين من نوع "سام 7"، ضد المروحيات الاسرائيلية التي شاركت في الغارات على قطاع غزة، فجر اليوم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تغريدة على صفحتها الرسمية في "تويتر"، بأن وحدات الدفاع الجوي للمقاومة الفلسطينية استهدفت المروحيات الإسرائيلية التي أغارت في ساعات الصباح الباكر على قطاع غزة بصاروخين من نوع "سام 7" المضاد للطيران غرب مدينة غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن المقاومة الفلسطينية لم تتخوف من استهداف تلك المروحيات بهذا النوع من الصواريخ، وإنما ردت عليها بشكل غير معتاد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، صباح أمس السبت، أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.

بدوره، قام الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، باستهداف موقع القادسية التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس بـ 4 صواريخ، فيما ردت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية على طيران العدوان الإسرائيلي.

ونشر الإعلام الفلسطيني مشاهد قال إنها للقصف الإسرائيلي على موقع القادسية، حيث أضاءت الانفجارات عنان السماء. ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة تلك المشاهد.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن طيران الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية بصاروخ من الطيران المروحي، استهدف خلالها موقع القادسية التابع للحركة في قطاع غزة.