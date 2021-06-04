المقاومة تُطلق النار تجاه طائرات إسرائيلية مُسيّرة في سماء غزة

أطلق أفراد من المقاومة الفلسطينية، في ساعة متأخرة من ليل الخميس وفجر اليوم الجمعة، النار بشكل مكثف، تجاه طائرات إسرائيلية مُسيّرة، حلّقت على علوٍ منخفض في أجواء مدينة غزة وشمال القطاع.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، نقلاً عن شهود عيان أن طائرات مُسيرة صغيرة الحجم، وذات إضاءة خافتة، حلّقت في أجواء أحياء من مدينة غزة، وهي: الزيتون، الشجاعية، التفاح (شرق)، ومخيم الشاطئ، تل الهوى، الرمال، (غرب)، ومخيم جباليا، وبيت لاهيا، وحي الكرامة، شمال القطاع.

وذكر المراسل، أن دوي إطلاق نار كثيف سُمع في مختلف مناطق مدينة غزة، تجاه تلك الطائرات؛ فيما وثّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لتلك الطائرات وعمليات إطلاق النار نحوها.

بدوره، قال مصدر أمني، فضل عدم ذكر اسمه لوكالة الأناضول، إن أكثر من 10 طائرات إسرائيلية مُسيرّة حلّقت بشكل غير اعتيادي، على علو منخفض، خاصة في أجواء حي الشجاعية، شرقي المدينة، وتم إطلاق النار نحوها في محاولة إسقاطها. (الأناضول)