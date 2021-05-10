المقاومة بغزة تمهل إسرائيل حتى السادسة لسحب قواتها من الأقصى

اصيب أكثر من 305 من المصلين خلال تجدد المواجهات بينهم والقوات الاسرائيلية التي اقتحمت باحات المسجد الاقصى.

منحت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" في قطاع غزة، إسرائيل، مهلة حتى الساعة السادسة من مساء الاثنين (15:00 تغ)، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في بيان مقتضب "إن قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".

وصباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 305 إصابات بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق "الهلال الأحمر" الفلسطيني.

Terrifying moments. This is how Israeli soldiers shot Palestinian women with stun grenades from point-blank inside Al-Aqsa mosque this morning.#المسجد_الأقصى#القدس_تنتفض#SavePalestine#AlAqsaUnderAttack pic.twitter.com/W5fOzFHDdS — Abderrahmane Yakoube (@LeberGems) May 10, 2021

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.

ووصفت الرئاسة الفلسطينية الأحداث في المسجد الأقصى، بأنها ”اعتداء وحشي على المصلين (…) وتحد جديد للمجتمع الدولي“، في حين أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن ”المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وستكون كلمتها هي كلمة الفصل في المعركة“.

ومع تدهور الوضع، يعقد مجلس الأمن الدولي الإثنين جلسة مغلقة بطلب من تونس لبحث الوضع في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل قبل 50 عاما.

وفي حين تزايدت الدعوات الدولية إلى احتواء التصعيد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعمه للشرطة في ما قال إنه ”نضال عادل“، منددا بما اعتبره ”تغطية خادعة وخاطئة لوسائل الإعلام الدولية لما يحصل في القدس“.