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المقداد: سعي إسرائيل لفرض الولاية القانونية على "الجولان" باطل

المقداد: سعي إسرائيل لفرض الولاية القانونية على "الجولان" باطل
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