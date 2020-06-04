المكسيك تسجل للمرة الأولى حصيلة وفيات يومية بكورونا تتخطى 1000

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية مساء الأربعاء أن فيروس كورونا المستجد، حصد خلال 24 ساعة أرواح 1092 مصاباً، في حصيلة يومية قياسية تتخطى للمرة الأولى في هذا البلد عتبة الألف وفاة.

وتزيد هذه الحصيلة اليومية عن ضعف تلك المسجّلة في اليوم السابق والتي بلغت 470 وفاة.

وبحسب أرقام وزارة الصحّة فإن الحصيلة الإجمالية لضحايا جائحة كوفيد-19 في المكسيك بلغت لغاية اليوم 11729 وفاة من أصل 101.238 إصابة مؤكّدة بالفيروس الفتاك.

وكان مساعد وزير الصحّة هيو لوبيز-غاتيل قال الجمعة الفائت، إنّه لا يستبعد أن تبلغ الحصيلة الإجمالية لفيروس كورونا المستجد في المكسيك 30 ألف وفاة.

وعلى الرغم من أن الوباء ما زال يتفشى فيها بوتيرة متسارعة إلا أن المكسيك بدأت الثلاثاء بإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في البلاد.

وكانت المكسيك عطّلت في 23 آذار/ مارس كل القطاعات الاقتصادية في البلاد، باستثناء الضرورية منها، بعد أن تعرّض رئيسها أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لانتقادات شديدة بسبب تأخّره في فرض الإغلاق للحد من تفشي الوباء. (أ ف ب)