الملكة نور تؤيد تقرير هيومن رايتس ووتش عن الاردن وتذكر بالامير حمزة



ايدت الملكة نور زوجة الملك الراحل الحسين بن طلال، تقريرا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” تحدث عن تراجع الحريات العامة في الأردن، وقالت في تغريدة على تويتر ان نجلها الأمير حمزة، رهن الاعتقال التعسفي منذ 535 يوما

وقال تقرير المنظمة الدولية ان لا جدوى من عملية الاصلاح السياسي الذي تحاول الحكومة الاردنية القيام فيه، واشار الى تقليص حيّز الحريات المدنية خلال السنوات الأربع الماضية، وضمنت الملكة نور في تغريدتها رابط للتقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش



ويقبع الامير حمزة في الاقامة الجبرية بعد خلافات مع اخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني، في اعقاب اتهام الامير حمزة بالتآمر والانقلاب على اخيه الملك فيما عرف بـ الفتة، ومن ثم فشل المصالحة والالتزام من طرف الامير حمزة بتعهداته التي قدمها للملك وللوسطاء والتي انتهت برساله قال فيها انه يتخلى عن لقبة كأمير

