الملك تشارلز يتعرض للرشق بالبيض خلال زيارة لشمال انجلترا (فيديو)

أقدم رجل على رشق الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا بالبيض اثناء زيارتهما مدينة يورك شمال انجلترا الاربعاء، فيما اعتقلت الشرطة الرجل الذي كان يصيح قائلا ان "هذه البلاد بنيت بدماء العبيد".

ووقعت الحادثة في اليوم الثاني من زيارة ملكية رسمية ليوركشاير، والتي تلاها قيام الملك والملكة بالتوجه الى دونكاستر.

وبينما كان يجري استقبالهما من قبل وجوه وقادة المدينة، راح البيض يتساقط على الملك والملكة من قبل محتج راح يطلق صيحات استهجان.

وقد واصل الملك تشارلز مصافحة مستقبليه متجاهلا البيض المتطاير، رغم انه توقف لبرهة ليلقي نظرة على بيضات منكسرة استقرت قريبا من قدميه.

وقال شهود ان نحو خمس بيضات القيت نحو الملك والملكة دون ان تصيبهم اي منها. فيما سمع المحتج وهو يصيح "هذه البلاد بنيت على دماء العبيد".

سمع المحتج وهو يصيح "هذه البلاد بنيت على دماء العبيد" اثناء كان يرشق الملك تشارلز بالبيض

ورد عليه اشخاص كانوا ضمن الحشد الذي تجمع لاستقبال الملك قائلين "عار عليك" و"ليحفظ الله الملك".

ولاحقا، شوهد عدد من رجال الشرطة يطرحون المحتج ارضا خلف سياج مؤقت كان جرى نصبه قبيل زيارة الملك.

وقالت وسائل اعلام ان المحتج يواجه تهمة انتهاك النظام العام.

♦️قبل دقائق..



شخص يرمي 3 بيضات على #الملك_تشارلز في محاولة لضربها على رأسه لكنها لم تصبه، ثم صاح الموجودون (يعيش الملك). pic.twitter.com/wrJf4llIp5 — FAHAD-AL-HARTHI (@Fahad_AL_Harthl) November 9, 2022

وسبق ان تعرض الملك لموقف مماثل عندما القى متظاهرون مناهضون لبريطانيا البيض صوبه خلال جولة في وسط دبلن في عام 1995.

وأُلقي بيض أيضاً على سيارة إليزابيث الملكية هذا العام في أثناء زيارتها لنوتنغهام بوسط إنكلترا.

الشرطة اثناء اعتقالها الرجل الذي رشق الملك تشارلز بالبيض

والشهر الماضي، لطخ محتجون بكعكة من الشوكولاتة تمثال للملك تشارلز الثالث الذي اعتلى العرش في سبتمبر/ أيلول بعد رحيل والدته الملكة إليزابيث.

وأعلنت شرطة العاصمة البريطانية، إلقاء القبض على 4 أشخاص، على خلفية هذا الفعل الذي ارادوا منه الاحتجاج على منح تراخيص وموافقات جديدة للنفط والغاز.

ومن المقرر ان يتوج الملك تشارلز الثالث في السادس من أيار/مايو 2023 في كاتدرائية وستمنستر بلندن.