الملك تشارلز يرفض منح لقب صاحب السمو الملكي لاحفادة من هاري وميغان

وسط رفض وامتعاض من راشيل ميغان، فقد رفض الملك تشارلز منح احفاده أرشي وليليبت من نجله الامير هاري القابا ملكية ، عقابا على ما يبدو لتخلي ابنه وزوجته عن القابهما في وقت سابق

وتشير وسائل اعلام غربية الى ان أولاد الأمير هاري وميغان لن يحصلا على الألقاب الملكية والمقصود هنا لقب " صاحب السمو الملكي" وهي القاب جردت من والديهما، في 2020 فيما سيحتفظان بلقب "امير" فقط وهو ما وافق عليه الملك الجديد تشارلز الثالث، وذلك بعد اسبوع من المفاوضات الداخلية

وبموجب الاتفاق والقرار فان ابناء هاري امراء ولكن ليسا اصحاب السمو الملكي كونهم خارج اطار العائلة ، وتؤكد تقارير اعلامية بريطانية ان القرار اغضب الاميران هاري وميغان “شعرا بالغضب بسبب هذا القرار

وفي بريطانيا لا يجوز تسمية ابن العائلة المالكة بالامير الا اذا كان ابن الملك او الملكة او حفيده، وذلك وفق مرسم صادر عن الملك جورج الخامس في عام 1917 بموجبه حدد ألقاب الأمير والأميرة بأبناء الملك، وأبناء أبناء الملك، والابن الأكبر على قيد الحياة للابن الأكبر لأمير ويلز، لذا فان أرشي وليليبت باتو في دائرة الامارة .

وفي عام 2012 إليزابيث أصدرت مرسوما يقضي بأن يكون جميع أطفال الأمير وليام وزوجته، وليس الأكبر منهم فقط، أمراء وأميرات.

بالنسبة للامير وليامز فقد أصبح ولي العهد الآن، أمير ويلز كما أصبحت زوجته أميرة ويلز.

وبعد عامين من حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل الذي اقيم في 19 أيار/مايو 2018،اعلن الاميران تخليهما وتوقفهما عن استخدام ألقاب السمو الملكي.

