الملك سلمان وولي عهده يتبرعان بعشرات الملايين لمنصة إحسان

تبرع الملك سلمان بن عبد العزيز بـ20 مليون ريال للأعمال الخيرية من خلال "منصة إحسان" التي تم إطلاقها مؤخرا كبوابة تقنية متكاملة، فيما تبرع ولي عهده محمد بن سلمان بـ10 ملايين ريال.

وشارك العديد من المسؤولين السعوديين في حملة التبرعات، التي انضم إليه أيضا مسؤولون أجانب، حيث أعلن سفير الصين في الرياض، تشن وي تشينج، عن مشاركته فيها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

فنشر السفير صورا له معلقا: "يشرفني أن أشارك الشعب السعودي في الحملة الوطنية للعمل الخيري لمنصة إحسان في شهر رمضان المبارك، مؤمنا بأن بذور العطاء تنمو من أهل العطاء".

يشار إلى أن منصة إحسان، تعمل علـى اسـتثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشروعات والخدمات التنموية واستدامتها، مـن خلال تقديم الحلول التقنية المتقدمة، وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وتشرف على عمل المنصة لجنة رقابية، تضم إلى جانب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، كلا من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الحكومة الرقمي