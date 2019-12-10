بدء القمة الخليجية.. والملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر

انطلقت القمة الخليجية الـ 40 في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتنعقد القمة في قصر الدرعية بالرياض بمشاركة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، بينما يغيب عنها قادة قطر وسلطنة عمان والإمارات.

واستقبل ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي وصل العاصمة الرياض لحضور القمة الخليجية.

وجاء الاستقبال في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، حيث صافح العاهل السعودي الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر.

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بـ #الرياض، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.#القمة_الخليجية_40 #واس pic.twitter.com/7NTxpTEY1r — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 10, 2019

ويترأس وفد قطر في القمة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، فيما يترأس وفد الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد.

أما سلطنة عمان فيترأس وفدها فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني.

ويغيب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن المشاركة بالقمة الخليجية، للمرة الثانية عن التوالي، لكنه رفع مستوى تمثيل بلاده من وزير دولة للشؤون الخارجية في قمة 2018 إلى رئيس وزراء في قمة اليوم.

وبشكل معتاد في الأعوام الأخيرة لظروف صحية يغيب عن القمة الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان وسلطان عمان قابوس بن سعيد الذي بدأ قبل أيام رحلة علاج خارج البلاد.

وانعقدت القمة الـ39 في الرياض، بغياب القادة الثلاثة أيضا.

وكان مقررا عقد قمة اليوم في الإمارات، لكن تقرر نقلها إلى السعودية دون إبداء أسباب.

ووفق إعلام إماراتي، تُعقَد القمة الـ40 بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة (الإمارات هذه المرة) بأن تعقَد القمة في دولة المقر، وهو إجراء تم الاتفاق عليه خلال القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بمملكة البحرين عام 2016.

وتم تطبيق هذا الإجراء لأول مرة في القمة الخليجية السابقة رقم 39؛ حيث ترأست سلطنة عمان الدورة الخليجية السابقة، في حين انعقدت القمة في دولة المقر في الرياض برئاسة الملك سلمان.

وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية عن انفراجه قريبة بالأزمة الخليجية، الناجمة عن فرض حصار على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

وما عزز تلك الأنباء مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في “خليجي 24” بعد رفضهم المشاركة سابقا.