الملك سلمان يغادر المستشفى ويغرد على تويتر مهنئا بالعيد

كان الملك سلمان البالغ من العمر 84 عاما قد دخل المستشفى يوم 20 يوليو تموز بسبب التهاب في المرارة.

نشر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تغريدة على تويتر في وقت مبكر يوم الجمعة هنأ فيها الجميع بعيد الأضحى المبارك وذلك بعد وقت قصير من مغادرته المستشفى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل يوم الخميس بعد أن خضع لجراحة لاستئصال المرارة في وقت سابق هذا الأسبوع.

كما توجه الملك، الذي يحكم أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم منذ عام 2015، إلى الله بالدعاء أن يرفع وباء كورونا.

وجاء في التغريدة ”أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة العافية“.

وقال ”نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين طاعتهم وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته وكل عام وأنتم بخير“.

وكان الملك سلمان البالغ من العمر 84 عاما قد دخل المستشفى يوم 20 يوليو تموز بسبب التهاب في المرارة.

وفي مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية مساء الخميس، ظهر الملك وهو يمشي بثبات مغادرا المستشفى، متبوعا بعدد من المساعدين وابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذين ارتدوا الكمامات. وكان الملك يمشي مستخدما عصا كما يفعل عادة.

وكان الملك قد ترأس اجتماعا عبر دائرة فيديو من المستشفى الأسبوع الماضي قبل الجراحة. وظهر في مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الرسمية يقرأ ويتصفح وثائق. ولم تستطع رويترز التحقق بشكل مستقل من تاريخ تصوير اللقطات.

