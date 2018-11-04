الملك سلمان يقوم بأول جولة داخلية منذ توليه الحكم

الملك سلمان

قال مسؤول حكومي سعودي كبير لرويترز إن الملك سلمان سيقوم بجولة داخلية تستغرق أسبوعا يوم الثلاثاء وذلك في الوقت الذي تواجه فيه المملكة أزمة سياسية بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه أول جولة من نوعها يقوم بها الملك سلمان منذ توليه الحكم في 2015 وأضافت أن المحطات المتوقعة للملك سلمان ستكون في منطقتي القصيم وحائل الواقعتين شمال غربي الرياض.

وقال موقع سبق الإخباري الإلكتروني إن الملك سلمان سيدشن مشروعات في مجالي التعليم والبنية الأساسية ولكن لم تتوافر معلومات أخرى تذكر.

وتأتي هذه الجولة في الوقت الذي تواجه فيه السعودية غضبا دوليا بسبب مقتل خاشقجي قبل شهر في قنصليتها بإسطنبول.

ونفت السعودية في بادئ الأمر أي دور لها في اختفائه ولكنها أعلنت في نهاية الأمر أسماء 18 شخصا مشتبها بهم في هذه القضية تحت ضغوط من السلطات التركية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيشارك في هذه الجولة.