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الملك سلمان يقوم بأول جولة داخلية منذ توليه الحكم

الملك سلمان يقوم بأول جولة داخلية منذ توليه الحكم
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