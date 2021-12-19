الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية للخطاط السوري عثمان طه

أمر الملك سلمان بمنح السوري عثمان طه الحلبي، خطاط مصاحف المدينة المنورة الشهير، الجنسية السعودية تكريما لعمله وخدمته الجليلة للإسلام.

وفي منشور على فيسبوك، بارك إمام الحرم المكي ماهر المعيقلي قرار منح الجنسية الى عثمان طه (78 عاما) ، مشيرا الى أنه قد تمت طباعة أكثر من (٢٠٠) مليون نسخة من مصحف المدينة النبوية وتوزيعه في العالم بخطه. سائلاً الله أن يثيبه على ما قدّمه ويبارك في علمه وعمله.

و عثمان طه من مواليد ريف مدينة حلب عام 1934، وحصل على إجازة في حسن الخط من شيخ الخطّاطين في العالم الإسلامي الأستاذ حامد الآمدي عام 1973م.

وجرى تعيين عثمان طه عام 1988 خطاطًا لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وكاتباً لمصاحف المدينة النبوية.

كتب عثمان طه المصحف الشريف أكثر من ثلاث عشرة مرة، وكلها بالرسم العثماني، وطُبِعَ أكثرها وانتشرت في العالم الإسلامي أبرزها مصحف المدينة المنورة.

عثمان طه .. اسلوب متميز

عُرف عن عثمان طه أسلوب متميز في كتابة المصاحف حيث تخلَّص من كثير من التركيبات الخطية التي كانت تُعيق الضبط الصحيح.

منح الجنسية السعودية للخطاط السوري عثمان طه خطاط مصاحف المدينة المنورة. pic.twitter.com/J0tQtFZVFT — المجلس (@Almajlliss) December 19, 2021

كما تخلَّص من أشكال بعض الأحرف من خط النسخ تفادياً لالتباسها بحروفٍ أخرى مشابهة لها مثل: الهاء المشقوقة، والميم المطموسة بأنواعها، والراء المعكوفة، وغير ذلك.

واعتمد عثمان طه على أسلوب تبسيط الكلمة واكتسب خبرة في توزيع الكلمات في السطر الواحد بحيث ينتهي السطر كما بدأ دون تزاحم للكلمات في النهاية، وذلك من أجل أن تظهر الصفحة متناسقة متألقة من حيث حسن الترتيب والتنسيق.

وجاء قرار منح الجنسية الى عثمان طه بعد أيام من منحها للممثل السوري ‫محمد القس والذي عاش معظم حياته في المملكة.

وشارك الممثل محمد القس في كثير من المسلسلات والأفلام السعودية، أبرزها مسلسل "رشاش" وحصل على عدد من الجوائز.

كما منحت السعودية جنسيتها في وقت سابق للباكستاني "مختار عالم" خطاط كسوة الكعبة المشرفة وشيخ خطاطي مكة، إضافة لعدة أشخاص من أصحاب الخبرات المميزة، وذلك في أول دفعة لها منذ أن فتحت المملكة الباب لتجنيس الكفاءات وأصحاب الخبرات، منهم أربعة سوريون، وذلك لإسهاماتهم في المجالين الثقافي والفكري.

جاء قرار منح الجنسية الى عثمان طه بعد أيام من منحها للممثل السوري ‫محمد القس

وكانت السعودية قررت مؤخرا فتح باب التجنيس أمام الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع رؤية 2030 “الهادفة إلى تعـ.ـزيز البيئة الجـ.ـاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقـ.ـطاب المتميزين والمبدعين”.