الملك عبدالله الثاني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي في عمان

التقى الملك عبدالله الثاني مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في عمان الثلاثاء، مؤكدا له ضرورة احترام حق المسلمين في تأدية شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات تضمن حرية المصلين في شهر رمضان.

وقال بيان للديوان الملكي "التقى جلالة الملك عبدالله الثاني وزير الدفاع الإسرائيلي، في إطار الجهود والاتصالات التي يقودها جلالته من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وأضاف أن اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية بالعاصمة، يأتي في إطار "احترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وإزالة المعيقات واتخاذ الإجراءات التي تضمن حرية المصلين في شهر رمضان الفضيل".

وشدد الملك، بحسب البيان، على أن "الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام حق المسلمين بتأدية شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى المبارك، وإزالة أية عقبات تمنعهم من أداء الصلوات، ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد".

وأكد "أهمية تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967".

ولفت البيان، إلى أن غانتس التقى وزير الخارجية أيمن الصفدي، قبيل لقائه بالملك، وأكد خلاله الوزير الأردني ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي وأفق اقتصادي يلبي المطالب الاقتصادية والحياتية للشعب الفلسطيني.

واعتبر الصفدي أن "حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الأساس لتحقيق السلام الشامل في المنطقة".