الملك عبدالله الثاني يهاتف فتاة أدينت بإطالة اللسان عليه

نقلت الفتاة عن الملك قوله لها في الاتصال: ”خلي المعنوية عالية وأنت أخت لي بإذن الله“.

تواصل الملك عبدالله الثاني عبر الهاتف الأربعاء، مع الفتاة إيثار الدباس المتهمة بـ "إطالة اللسان".

وجاء الاتصال بعد ساعات من جدل واسع أثير في المملكة حول القضية والحكم الذي صدر بحق المتهمة إيثار الدباس، لأنها قالت في خلاف مع أخرى: ”أنا أبوي (والدي) عندي أحسن من الملك“.

وتحول كلام الفتاة إلى هاشتاغ تصدر موقع ”تويتر“ في الأردن الأربعاء، ونشرت عبره آلاف التغريدات المستغربة من الحكم والمطالبة بإنصاف المتهمة.

ونشرت الدباس ما حدث معها عبر صفحتها على ”فيسبوك“، وقالت فيها إنها تلقت اتصالا هاتفيا من الملك تم إنصافها فيه، مشيرة إلى أنه قال لها بلسانه: ”خلي المعنوية عالية وأنت أخت لي بإذن الله“.

وكانت محكمة أردنية قد قضت الثلاثاء، بوضع الفتاة في السجن لمدة عام بعدما ثبت لها أن ”الدباس أطالت اللسان على الملك، إثر خلاف مع إعلامية وسفيرة سلام في العاصمة عمان بسبب اصطفاف مركبات“.

وبحسب نص الحكم فإنه ”على إثر توجيه المشتكية العبارة التالية (جلالة سيدنا فوق وما في حدا أعلى من جلالة سيدنا، وأبوكِ تحت منه)، فردت عليها المشتكى عليها بالعبارة التالية ( مين حكى الملك، أنا أبوي أحسن من الملك ومن الدنيا كلها)“.